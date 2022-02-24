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بالوثائق.. الكشف عن مشاركة أمريكية في الحرب الأولى ضد اليمن

بالوثائق.. الكشف عن مشاركة أمريكية في الحرب الأولى ضد اليمن
الخميس ٢٤ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٢:٢٤ بتوقيت غرينتش

نشر المركز الإعلامي لأنصار الله اليوم الخميس عدداً من الوثائق التي تكشف ‏ التحضيرات والمشاركة العسكرية المباشرة للولايات المتحدة الأمريكية في الحرب الأولى على السيد حسين بدر الدين الحوثي وحروب صعدة الظالمة والمتتالية .

العالم - اليمن

وحسب "موقع أنصار الله"، فقد كشفت الوثيقة الأولى التي بموضوع ( زيارة قائد القيادة المركزية الأمريكية ) أن قائد القوات المركزية الأمريكية في منطقة القرن الأفريقي سيقوم بزيارة إلى اليمن خلال الفترة 21-22 -08-2004م سيلتقي فيها قيادات وزارة الدفاع ووزارة الداخلية بالعاصمة صنعاء .

وكشفت الوثيقة الثانية التي وصمت بـ ” سري جداً ” حرص النظام آنذاك على تحقيق انتصار قبل وصول قائد القوات المركزية الأمريكية في منطقة القرن الأفريقي إلى اليمن .

كما تضمنت الوثيقة الثالثة التي كانت محضر لقاء بين اليمني أبو بكر القربي والإيطالي ، طلب دعم إيطالي للحرب على السيد حسين بدر الدين الحوثي، داعياً إيطاليا لتحذو حذو فرنسا وأمريكا في الدعم .

الوثيقة الرابعة كانت شكر وتهنئة أمريكية لعلي عبدالله صالح على قتل الشهيد القائد السيد حسين بدر الدين الحوثي .

وهذه الوثائق تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن أمريكا كانت ولا زالت من تفتك باليمن أرضاً وإنساناً وتثير الفتن وتعتدي على اليمنيين إن بشكل مباشر أو عبر أذرعها وعملائها ، وكان لها اليد الطولى في الحرب الأولى على الشهيد القائد ورفاقه بهدف وأد المشروع القرآني ، كما هي اليوم لها اليد الطولى في قتل الشعب اليمني وحصاره.

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