الخميس ٢٤ فبراير ٢٠٢٢
٠٣:١٥ GMT
فارسی
البث المباشر

إيران تشارك في معرض باكستان التجاري الدولي

إيران تشارك في معرض باكستان التجاري الدولي
الخميس ٢٤ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٢:٢٥ بتوقيت غرينتش

تشارك 8 شركات من الجمهورية الإسلامية الإيرانية في معرض باكستان التجاري الدولي الثالث الذي ينطلق ولمدة 3 أيام اعتبارا من يوم غد (الجمعة) في مدينة كراتشي باعتبارها قلب الاقتصاد الباكستاني.

العالم- ايران

وتشارك العديد من الشركات الأجنبية في معرض باكستان التجاري الدولي السنوي بمافيها الشركات الايرانية التي تعرض منتجاتها في مجالات المواد الغذائية والحلويات والشوكولاتة والمستلزمات الصحية والأجهزة المنزلية.

وقال القنصل الايراني في كراتشي "حسن نوريان": بعد المشاركة الواسعة للشركات الإيرانية في معرض كراتشي السابع عشر للمكائن والمعدات الصناعية في أواخر نوفمبر الماضي، فأن ممثلي الشركات الإيرانية سيشاركون مرة أخرى في حدث دولي آخر في مدينة كراتشي لتعد خطوة جديدة في توسيع التعاون الاقتصادي مع دول الجوار.

وفي إشارة إلى جهود القنصلية الإيرانية العامة في كراتشي لتعزيز الأنشطة التجارية والاقتصادية بين البلدين واستثمار الفرص للمشاركة في فعاليات المعرض، أعرب عن أمله في أن يساعد معرض باكستان التجاري الدولي، البلدين على استثمار قدرات بعضهما البعض.

روابط ذات صلة

باكستان تؤكد على تعزيز العلاقات مع ايران

باكستان تهنئ ايران بذكرى انتصار الثورة الاسلامية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

لافروف يعلن استعداد موسكو للعودة إلى الحوار

شاهد..الرئيس الأوكراني ضحية المشروع الاميركي

الأزمة الأوكرانية..بايدن يجتمع بمجلس الأمن القومي الأمريكي

استعدادات لإجلاء تونسيين عالقين في اوكرانيا

بيسكوف: الهدف من العملية العسكرية الروسية هو منع عسكرة أوكرانيا

ردا على دعمها لأوكرانيا.. روسيا توجه رسالة إلى تل أبيب حول الجولان