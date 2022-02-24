شاهد.. الإحتلال يفرج عن الأسير هشام ابوهواش

العالم - فلسطين

وأفادت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى، اليوم الخميس، أن سلطات الاحتلال أفرجت عن الأسير هشام إسماعيل أحمد أبو هواش (41 عامًا) من بلدة دورا بمحافظة الخليل بالضفة المحتلة، بعد أن أمضى في الاعتقال الإداري 16 شهرًا.

وأوضحت مهجة القدس أن قوات الاحتلال اعتقلت أبوهواش بتاريخ 29/10/2020م؛ وحولته سلطات الاحتلال للاعتقال الإداري التعسفي دون أن توجه له أي اتهام، وخاض الأسير هشام خلال اعتقاله هذا إضرابًا مفتوحًا عن الطعام رفضًا لاستمرار اعتقاله الإداري بدون أي تهمة.

وكان قد شرع الأسير أبو هواش في إضرابه بتاريخ 17/08/2021م وعلق إضرابه بتاريخ 04/01/2022م بعد أن استمر لمدة (141) يومًا؛ حيث رضخ الاحتلال الصهيوني لمطلبه بتحديد سقف اعتقاله الإداري والإفراج عنه بتاريخه 24/02/2022م.

جدير بالذكر أن الأسير المحرر هشام أبو هواش ولد بتاريخ 14/08/1981م، وهو متزوج؛ وأب لخمسة أبناء، وله عدة اعتقالات سابقة في سجون الاحتلال الصهيوني على خلفية انتمائه وعضويته ونشاطاته في صفوف حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين ومقاومة الاحتلال، وأفرج عن الأسير من سجن عيادة مشفى الرملة.

ومن جــهــتــهـا تـقـدمت مـؤســـسـة مهــجـة الــقـدس بالتهـنـئـة القــلبـيـة الـحـارة من الأســيـر المـحـرر هشام أبو هواش وعائلته المجاهدة، بمناسبة تحرره، متمنيةً الإفراج العاجل عن جميع أسرانا وأســيراتنا من ســجون الاحتلال الصهيوني.