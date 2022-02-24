شاهد..مكتبات القدس تحيي التراث الفلسطيني

العالم - خاص بالعالم

ترميم ورقمنة نحو أربعة آلاف مخطوطة عتيقة ومليون صورة رقمية، مشروع اطلقته ثلاث مكتبات تاريخية تقع في قلب القدس المحتلة، والهدف إتاحة الإنتاج الفلسطيني التاريخي والحضاري للباحثين ولعامة الجمهور فضلا عن الحفاظ على التراث الفلسطيني، مكتبة الخالدية التي تأسست قبل حوالي 120 عاما من بين تلك المكتبات وتضم أحد أكبر المجموعات العربية الخاصة للمخطوطات القديمة في العالم أقدمها يعود إلى ألف عام، أما موضوعاتها فعديدة ومتنوعة مثل التاريخ والجغرافيا وغيرها.



مختبر الترميم تم إنشاؤه في المكتبة الخالدية التي لا تبعد سوى140 مترا عن باب السلسلة أحد بوابات المسجد الأقصى.

وتمر عملية ترميم المخطوطات بعدة مراحل، تبدأ بتوثيق المخطوطة وفحص حالتها وتحديد ما تتطلبه من ترميم، ثم التنظيف الميكانيكي باستخدام فراشي ناعمة وإسفنج خصوصي، اما المرحلة الأخيرة فهي مرحلة التجليد، ويعتمد الوقت الذي يحتاجه ترميم أي مخطوطة على حجم التلف الذي لحق بها خصوصا وأن عمر بعض هذه المخطوطات مئات السنين.



وذكرت نشرة للمكتبة الخالدية أن المكتبات المشاركة في المشروع هي وقفية خاصة ومن أهم حاضنات التراث الثقافي المقدسي والتي تضم محتوياتها أكثر من2500 مخطوطة أصلية نادرة يعود أقدمها إلى ما قبل العصر الأيوبي، مشيرة الى احتواء المكتبات ايضا على مجلات وصحف وكتب نادرة بلغات عدة منها العربية، والفارسية، والعثمانية والفرنسية وأرشيف لبعض الشخصيات المقدسية.