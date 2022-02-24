الخميس ٢٤ فبراير ٢٠٢٢
٠٤:٠٢ GMT
فارسی
البث المباشر

شمخاني: انهيار الأسواق المالية والارتفاع الكبير في أسعار الطاقة بسبب الأزمة بشرق أروبا اظهر أن عدم الاستقرار هناك يتسبب باضرار للمصالح الغربية

الخميس ٢٤ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٣:١٧ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

قائد حرس الحدود: نتصدى بقوة وحزم للاعداء والاشرار المسلحين

بالفيديو.. الناتو يعلق حول العملية العسكرية الروسية في اوكرانيا

وزير الاقتصاد السوري يكشف سبب ارتفاع الاسعار

الخارجية العراقية تتفقد احوال الجالية في كييف

الصدر يتحدث عن جهات تمارس ضغوط على القضاء العراقي

شاهد..مكتبات القدس تحيي التراث الفلسطيني