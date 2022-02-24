وزير الاقتصاد السوري يكشف سبب ارتفاع الاسعار

العالم - سوريا

وقال الخليل خلال مؤتمر صحفي اليوم إن الحرب الإرهابية على سوريا تسببت بتدمير البنى التحتية وأدت إلى خسائر كبيرة حيث تعرض الاقتصاد السوري خلال سنوات هذه الحرب لصعوبات كبيرة انعكست على النواحي المعيشية فيما يواصل الاحتلال الأمريكي نهب ثروات الشعب السوري من نفط وقمح وحرمانه منها.

وأوضح الخليل أن ارتفاع معدلات التضخم عالمياً أدى إلى زيادة الأسعار في معظم الدول ومن بينها سوريا كما ارتفعت أسعار النفط والغاز والحبوب بنسب مختلفة نتيجة ازدياد تكاليف الشحن مبيناً أن هناك خطة حكومية لإدارة الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في ظل تطورات الأزمة الأوكرانية وهناك عقود لتوريد عدد من المواد الأساسية حتى لا يكون هناك شح فيها كما سيتم العمل على ضبط الأسواق ومراقبتها لضمان عدم رفع الأسعار ومنع الاحتكار إضافة إلى تكثيف العمل لزيادة دور مؤسسات التدخل الإيجابي لتكون عاملاً أساسياً لضبط الأسعار.

يتبع..