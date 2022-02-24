بلاسخارت: العراقيون يتطلعون لتشكيل حكومتهم الجديدة

العالم - العراق

وقالت بلاسخارت، خلال إحاطتها أمام مجلس الأمن الدولي في جلسته الخاصة بمناقشة الأوضاع في العراق، إن "العراقيين يتطلعون لتشكيل حكومتهم الجديدة والبلد بحاجة للتعاون لإدارة السلطة"، مؤكدة أن "الوقت حان لتسليط الضوء على ما يستحقه الشعب العراقي".

وأضافت: "شددنا دائماً على الحوار بين بغداد وأربيل لإنهاء المشكلات العالقة والحوار المؤسسي بين بغداد وأربيل ازداد أهمية"، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن "العراق معرض إلى شح بالمياه بسبب التغيرات المناخية وانخفاض تدفقات الأنهار والتحديات البيئية لا تقل خطراً".

وبشأن المخيمات الموجودة في سوريا، أكدت بلاسخارت، أن "المخيمات شمال شرق سوريا تعد قنابل موقوتة والأطفال في مخيم الهول معرضون للتجنيد القسري"، محذرة من أن "الخطر في مخيم الهول يؤثر على المنطقة برمتها".