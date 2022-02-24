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وزير خارجية قطر يجري اتصالين مع نظيريه الروسي والأوكراني

وزير خارجية قطر يجري اتصالين مع نظيريه الروسي والأوكراني
الخميس ٢٤ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٤:٠٣ بتوقيت غرينتش

أجرى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اتصالين هاتفيين مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف والأوكراني دميتري كوليبا.

العالم - قطر

اعلنت ذلك الخارجية القطرية قائلة أن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أجرى خلال الاتصالين استعراض آخر مستجدات الأزمة بين روسيا وأوكرانيا.

وعبر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية خلال الاتصالين عن قلق قطر جراء هذا التصعيد وتداعياته، كما حث جميع الأطراف على ضبط النفس وحل الخلاف عبر الحوار البناء والطرق الدبلوماسية وتسوية المنازعات الدولية بالوسائل السلمية، وعدم اتخاذ ما من شأنه أن يؤدي إلى مزيد من التصعيد.

وشدد على ضرورة ضمان سلامة المدنيين واعتبار ذلك أولوية قصوى.

كما أكد على موقف دولة قطر وحرصها على ميثاق الأمم المتحدة والمبادئ الراسخة للقانون الدولي، بما فيها الالتزامات بموجب الميثاق بتسوية المنازعات الدولية بالوسائل السلمية، والامتناع عن التهديد باستخدام القوة أو استخدامها، والالتزام بسيادة واستقلال الدول وسلامتها الإقليمية.

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