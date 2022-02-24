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مفاجأة من العيار الثقيل.. مراهق يهزم بطل الشطرنج 5 مرات

مفاجأة من العيار الثقيل.. مراهق يهزم بطل الشطرنج 5 مرات
الخميس ٢٤ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٤:٠٤ بتوقيت غرينتش

حقق المراهق الهندي راميشبابو براغناناندا الملقب بـ"براغ"، مفاجأة من العيار الثقيل في عالم الشطرنج، بفوزه على بطل العالم ماغنوس كارلسن، الأحد، في بطولة Airthings Masters.

العالم-منوعات

وفاجأ براغناناندا البالغ من العمر 16 عاما، منافسه كارلسن في الشطرنج، باقتناص الفوز بالبطولة، بعدما أبدى مهارة عالية أمامه، ولم تفلح محاولات بطل العالم بالعودة للمباراة.

وبهذا الإنجاز، بات براغناناندا أصغر لاعب يهزم كارلسن منذ أن أصبح بطلا للعالم في 2013، حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأميركية.

كما أصبح براغناناندا ثالث لاعب شطرنج هندي يفوز على بطل العالم النرويجي، بعد كل من فيسواناثان أناند وبينتالا هاريكريشنا.

وعبّر نجم الشطرنج الهندي عن سعادته بهذا الانتصار قائلا: "إني سعيد للغاية. ما أريده حاليا هو النوم فقط".

وتمكن برافناناندا الذي أصبح في عام 2016 أصغر أستاذ دولي بالشطرنج في التاريخ، من هزيمة خصمه المخضرم في 39 حركة.

وقوبل إنجاز براغناناندا باحتفال الهنود حول العالم على مواقع التواصل، حيث غرّد بطل الشطرنج العالمي الهندي أناند الذي حصد لقب العالم 5 مرات، قائلا: "فخور جدا بمواهبنا. كان يوما جيدا جدا بالنسبة لبراغناناندا".

كما هنأ لاعب الكريكيت الشهير ساشين تيندولكار، "براغ" على فوزه، قائلا: "يا له من شعور رائع أن تهزم بطلا مثل كارلسن وأنت في سن السادسة عشر".

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