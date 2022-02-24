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الرئيس اللبناني يدعو الأمم المتحدة للضغط على "إسرائيل" لوقف خروقاتها

الرئيس اللبناني يدعو الأمم المتحدة للضغط على
الخميس ٢٤ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٤:١١ بتوقيت غرينتش

دعا الرئيس اللبناني ميشال عون، الأمم المتحدة إلى الضغط على "إسرائيل" لوقف خروقاتها بحق بلاده، وأكد أن "الخروق الإسرائيلية المتكررة لسيادته هي موضع إدانة من اللبنانيين".

العالم - لبنان

وشدد عون، خلال استقباله قائد قوات الطوارىء الدولية العاملة في الجنوب "اليونيفيل"، ستيفانو دل كول، في مقر الرئاسة اللبنانية، اليوم الخميس، على "تمسك لبنان بحقوقه وسيادته الكاملة برا وبحرا وجوا، وبتطبيق القرار (1701)".

وأوضح عون في بيان صحفي اليوم الأربعاء، أنَّ "لبنان متمسك بالمحافظة على الهدوء والاستقرار في الجنوب، وفقا للقوانين والمواثيق الدولية، وبتطبيق القرار (1701)".

الجدير ذكره، أن مجلس الأمن الدولي تبنى في عام 2006، القرار (1701) بالإجماع، والذي يدعو إلى وقف كامل للعمليات القتالية في لبنان، وانسحاب قوات الاحتلال خلف "الخط الأزرق"، وهو الخط الفاصل الذي رسمته الأمم المتحدة بين لبنان من جهة و"إسرائيل" وهضبة الجولان المحتلة من جهة أخرى، في 7 حزيران/يونيو 2000.

وبموجب القرار، نشرت الحكومة اللبنانية قواتها المسلحة في الجنوب بالتعاون مع قوات "اليونيفيل"، وذلك بالتزامن مع الانسحاب الإسرائيلي إلى ما وراء الخط الأزرق، في أعقاب العدوان الإسرائيلي على لبنان منتصف العام 2006.

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