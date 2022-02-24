خبير أممي: تعامل السلطات السودانية مع المتظاهرين يعد انتهاكا

العالم-السودان

وقال ديانغ في مؤتمر صحافي الخميس بالخرطوم في ختام زيارته الرسمية الأولى للبلاد والتي امتدت خمسة أيام "اطلاق الرصاص الحي على الناس يعد انتهاكا كبيرا لحقوق الانسان"

وتابع الخبير الأممي بأن تعامل السلطات مع حشود المحتجين "يحتاج لمراجعة"، مبديا قلقه من "اطلاق الرصاص الحي أو (قنابل) الغاز المسيل للدموع مباشرة على المتظاهرين".

وطالب ديانغ بـ"تحقيق مستقل ومهني"، فيما وقع من أعمال عنف ضد المتظاهرين منذ بدء الانقلاب العسكري في البلاد.

وبالتزامن مع تصريحات المبعوث الأممي، خرجت تظاهرات مناهضة للانقلاب باتجاه القصر الرئاسي بوسط العاصمة، مطالبة بالحكم المدني، إلا أن قوات الشرطة قابلتها بالغاز المسيل للدموع لتفريقها.

ويشهد السودان اضطرابات واحتجاجات مستمرة منذ أن أطاح البرهان بشركائه المدنيين من الحكم ونفّذ انقلاباً عسكرياً في تشرين الأول/أكتوبر في خطوة أثارت إدانة دولية واسعة.

وأعاق الانقلاب العسكري العملية الانتقالية التي تم التفاوض عليها بين العسكريين والمدنيين والتي انتهت إلى تقاسم السلطة في أعقاب الإطاحة بالرئيس عمر البشير عام 2019.