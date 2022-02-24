شاهد.. آخر تطورات العملية العسكرية الروسية في اوكرانيا

العالم - خاص بالعالم

تطورات متسارعة شهدتها الأزمة الأوكرانية بعد ساعات من إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إطلاق عملية عسكرية ضد كييف.

وزارة الدفاع الروسية أعلنت أن قواتها دمرت العديد من مراكز قيادة العمليات العسكرية الأوكرانية وأن القوات الموالية لها دمرت العشرات من الآليات العسكرية الأوكرانية في معارك غربي لوغانسك.

الوزارة أشارت في بيان إلى أن الضربات الروسية، أخرجت العشرات من المنشآت العسكرية البرية الأوكرانية و11 مطاراً عسكرياً من الخدمة، معلنة إن حرس الحدود الأوكراني أخلوا كل مراكزهم على طول الحدود الروسية الأوكرانية.

مصادر محلية اشارت إلى أن دخانا أسود شوهد يتصاعد فوق مقر المخابرات التابعة لوزارة الدفاع وسط كييف، فيما نقلت مصادر إعلامية أمريكية عن مسؤول أوكراني قوله إنه يعتقد أن مئات الجنود الأوكرانيين قتلوا وجرحوا في ضربات جوية وهجمات صاروخية روسية خلال الساعات الماضية.

من جانبها أعلنت الشرطة الأوكرانية أن روسيا نفذت أكثر من مئتي هجمة منذ بدء عمليتها والقتال مستمر في جميع أنحاء البلاد، مشيرة إلى أن القصف الروسي استهدف منطقة سكنية وأدى لسقوط عدد من الضحايا.

وزارة الدفاع الأوكرانية أشارت من جهتها إلى إن البلاد تتعرض لهجوم روسي من ثلاثة محاور في الشمال والجنوب والشرق، وأن الجيش الروسي يستخدم صواريخ باليستية في الهجمات، فيما ذكر حرس الحدود الأوكراني أن القوات الروسية تخترق حدود الدولة من منطقة كييف، وتدخل معدات عسكرية عبر نقاط تفتيش.

كما أعلن الجيش الأوكراني عن مقتل نحو 50 من القوات الروسية وتدمير ست طائرات في شرقي أوكرانيا، وهو ما نفته وزارة الدفاع الروسية جملة وتفصيلا.