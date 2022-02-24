بوتين يحشر بايدن بالزاوية ويسقطه بالضربة القاضية !

العالم - كشكول

الضربة العسكرية التي أطلقها بوتين على أوكرانيا فجر اليوم استهدفت البنية التحتية العسكرية الاوكرانية ودمرت مخازنها الصاروخية وأوقفت عمل منشآتها العسكرية تمام بما فيها أكثر من 11 مطارا عسكريا، ومما لا شك فيه ان التفوق العسكري الروسي على أوكرانيا أمرمفروغ منه، لكن اين هي وعود امريكا والأوربيين الذين ورطوا كييف في هذه المواجهة؟، وماذا ستفعل العقوبات التي فرضوها على روسيا التي كانت تعلم واستغنت قبل هذه العقوبات عن سويفت وفتحت شبكة موازية بالتعاون مع الصين، وهذه ايران تخضع الى أقسى العقوبات اللانسانية على الاطلاق منذ 43 عاما، ماذا كانت النتيجة؟!، ها هي ايران تجلس الآن الى طاولة المفاوضات مع الدول العظمى وتفرض شروطها وبعد 6 أشهر لم تتراجع قيد عن مطالبها.

حتى الأوربيين وفي مقدمتهم ألمانيا وفرنسا يعلمون ان ما وصل اليه الوضع اليوم سببه تصعيد الادارة الامريكية للأزمة الاوكرانية من جهة وعجزها ورغبة بايدن في استعراض عضلاته وانقاذ نفسه مع قرب الانتخابات في بلاده من جهة أخرى، وهم غير موافقين على السير في الخطة الامريكية واولها وقف مشروع "نورد ستريم-2" لأنهم يعلمون انهم اول الضحايا لهذا التصعيد ووصول برميل النفط الى ما يقارب الـ100 دولار وهو أعلى سعر له منذ 2014 أكبر دليل على هذا.

المواطنون الامريكيون أنفسهم هزئوا على وسائل الاعلام من سياسة بايدن قائلين بأن بلادهم تفرض العقوبات على روسيا في حين يرتفع سعر البنزين في الولايات المتحدة!، الاوربيون وضعهم أسوأ فستون بالمئة من إمدادات الغاز تأتي إليهم من روسيا ولابديل لهم عنها، هل يجلبون الغاز من الجزائر التي تبعد أكثر من 3000 كيلومتر، من قطر التي تبعد عنهم ضعف المسافة؟!

بوتين جرب الغرب في قضية جورجيا عام 2008 عندما اعترف باستقلال دولتين جديدتين هما أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية، حيث وضع الغرب جورجيا في مواجهة مباشرة مع روسيا وتركوها وحيدة ما عدا بتصريحات الدعم والعقوبات على روسيا التي لم تجدي نفعا والدليل أوكرانيا اليوم.

يبدو ان بوتين رجل يستطيع اتخاذ المبادرات وبايدن ليس بهذا الرجل، وامريكا ليست بهذا الوارد اصلا بعد خروجها المذل من افغانستان وتخليها عن حلفائها خاصة الاوربيين، وهذا شيء سيغير خارطة العالم السياسية، وبالتاكيد سيؤثر على منطقتنا حيث رأينا يف ان الكيان الاسرائيلي اصطف مع حليفه المعتاد الامريكي في قضية أوكرانيا، ورأينا أيضا ردا روسيا مباشرا بإعلان المندوب الروسي في مجلس الامن ان الجولان السوري المحتل سيبقى سوريا ولن تعترف روسيا بضم الكيان الاسرائيلي له، التغيرات قادمة وليس لنا إلا ان ننتظر لنرى.