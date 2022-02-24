زاخاروفا: الحرب بدأت منذ 8 سنوات

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جاء ذلك في تصريحات أدلت بها زاخاروفا على قناة "روسيا 24" اليوم الخميس.

وقالت المسؤولة الروسية إن النظام في كييف "وافق على النقطة التي أثار فيها السؤال، من حيث المبدأ، الذي ألمح إلى امتلاك أوكرانيا أسلحة نووية، مع وجود أشخاص غير مناسبين في السلطة، ويجب أن تفكر (أوروبا) الآن فيما يمكن أن يؤدي هذا".

واعتبرت زاخاروفا أن الحرب بدأت منذ 8 سنوات بقولها: "أولئك الذين يعتقدون أن الحرب بدأت اليوم يكذبون بلا خجل. استمرت الحرب لمدة ثماني سنوات".

وأضافت: "على مدار ثماني سنوات، بذلت روسيا كل جهد ممكن - سياسي ودبلوماسي، وتفعل ذلك علانية من أجل إيقافها، علاوة على ذلك، عدم إعطائها الفرصة للتطور إلى شيء أكثر عالمية".

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق من اليوم الخميس، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك رسميا دعم روسيا في مواجهة الجيش الأوكراني.

وشدد بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، منوها بأن جميع محاولات روسيا التوصل لاتفاق بشأن عدم توسيع حلف الناتو باءت بالفشل.

وأوضح أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، لسوء المعاملة والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.

وردا على هذه الخطوة، هدد الاتحاد الأوروبي بفرض مزيد من العقوبات ضد موسكو.