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المستشار الألماني أولاف شولتس: الغرب سيسخر كل الموارد المتاحة لضمان عدم انتشار الصراع الأوكراني لدول أخرى في القارة الأوروبية

الخميس ٢٤ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٥:٤٥ بتوقيت غرينتش

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