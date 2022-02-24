رئيس البرلمان التركي يعلق على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

العالم-تركيا

وأوضح شنطوب في بيان أنه "لا يمكن القبول بالعملية العسكرية التي أطلقها الاتحاد الروسي تجاه أوكرانيا".

وشدد أن "هذا الهجوم خطوة خطيرة يمكن أن تقوض السلام والأمن في العالم، وخاصة استقرار منطقتنا".

وأعرب عن أمله أن يتم حل الخلاف بين البلدين اللذين تتمتع تركيا بعلاقات طيبة معهما، في إطار القانون الدولي واتفاقية مينسك، وعبر الدبلوماسية والحوار بشكل عاجل.

وأكد رئيس البرلمان التركي أنه "ما من منتصر من الحرب"، معربا عن دعمه للوحدة السياسية لأوكرانيا وسيادتها وسلامة أراضيها.

وفجر الخميس، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إطلاق عملية عسكرية في إقليم دونباس شرقي أوكرانيا.