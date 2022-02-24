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الرئيس التونسي: سنمنع التمويل الأجنبي للجمعيات غير الحكومية

الرئيس التونسي: سنمنع التمويل الأجنبي للجمعيات غير الحكومية
الخميس ٢٤ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٦:٥٣ بتوقيت غرينتش

أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الخميس، أنه سيحظر تلقي منظمات المجتمع المدني أي تمويل أجنبي، معتبرا أنه لا مجال ان يتدخل احد في اختياراتنا تحت أي ضغط أو تأثير.

العالم-تونس

وقال سعيد أمام اجتماع للحكومة "يجب منع الجمعيات غير الحكومية من التمويلات الخارجية...وسنقوم بذلك".

وأضاف "هم في الظاهر جمعيات ولكنهم امتداد لقوى خارجية...لن نسمح ان تأتي الاموال من الخارج للعبث بالبلاد...ولا مجال ان يتدخل احد في اختياراتنا تحت أي ضغط أو تأثير".

وفي الصيف الماضي علق سعيد البرلمان المنتخب وتولى السلطة التنفيذية بالإعلان أنه سيحكم البلاد بموجب مرسوم خلال فترة انتقالية.

كما حل هذا الشهر المجلس الأعلى للقضاء، معتبرا أن قراراته ضرورية لإنقاذ تونس من سنوات من الركود السياسي والاقتصادي والذي بلغ ذروته العام الماضي وسط احتجاجات أججتها زيادة حالات الإصابة بكوفيد-19.

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الرئيس التونسي: سنمنع التمويل الأجنبي للجمعيات غير الحكومية