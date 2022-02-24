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قائد الجيش الايراني: مصير ايران بيدها

قائد الجيش الايراني: مصير ايران بيدها
الخميس ٢٤ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٦:٢٠ بتوقيت غرينتش

اكد القائد العام لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية اللواء عبدالكريم موسوي بان مصير ايران بيدها وحسب اقرار الاعداء لن يحصل امر في المنطقة دون رغبتها وارادتها.

العالم- ايران

وقال اللواء موسوي في تصريحه اليوم الخميس خلال اجتماعه بقادة ومسؤولي وحدات الجيش في شمال شرق البلاد: ان التضحية بالنفس من اجل امن وراحة المواطنين تعد ثقافة مأسسية في الجيش وان حب الولاية وقائد الثورة وخدمة الشعب متاصلة في قلوب وارواح كوادر الجيش البواسل.

واضاف: انه وببركة الجمهورية الاسلامية الايرانية فان مصيرنا بايدينا وباقرار الاعداء لن يحصل امر في المنطقة دون رغبة وارادة ايران وهذا منجز تحقق بجهود وجهاد القوات المسلحة.

واكد ان جيش الجمهورية الاسلامية الايرانية طليعي على الدوام في تقدیم الخدمة والاغاثة للمواطنين في الكوارث والازمات بحيث ان سماحة قائد الثورة الاسلامية اعرب عن سروره مرارا لمشاريع الجيش في سیاق خدمة الشعب وازالة الحرمان.

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