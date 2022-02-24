شاهد..بوتين يتحدث عن العملية العسكرية في اوكرانيا

العالم - خاص بالعالم

واوضح بوتين خلال اجتماعا عقده مع ممثلي قطاع الأعمال في البلاد لبحث تداعيات الأزمة مع أوكرانيا، ان مايجري في اوكرانيا هو اجراء اضطراري مشددا ان بلاده لولم تقدم على هذه الخطوة لواجهت تهديدا لا يعرف كيف كانت روسيا ستستمر بعده.

وقال بوتين إن "المخاطر في مجال الأمن تشكلت بحيث لم يعد من الممكن التوصل لحل بأي طرق أخرى"، وأن "المخاطر كان لها أن تؤثر على وجودنا وأعددنا أنفسنا لأي عقوبات".

وأضاف: "ما يجري الآن في أوكرانيا إجراء اضطراري، نحن لا ننوي إلحاق الضرر بالنظام العالمي الذي نحن جزء منه وعلى شركائنا إدراك ذلك".

هذا وقد أعلن الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن العملية العسكرية ضد أوكرانيا ستستمر طالما أنها ضرورية بناء على نتائجها وجدواها مقدرا أن الروس سيدعمون هجوما مماثلا.



بيسكوف أشار في تصريح إلى أن موسكو تهدف من العملية العسكرية في اوكرانيا إلى تجريد كييف من السلاح واضعاف إمكاناتها العسكرية، التي ازدادت مؤخرا إلى درجة كبيرة بدعم من الخارج، وأكد على ضرورة تحرير وتطهير أوكرانيا مما سماهم بالنازيين والمناصرين للنازية وفكرها .