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حزب الله يشيد باحباط مخطط خطير لتنظيم "داعش" ‏ضد لبنان

حزب الله يشيد باحباط مخطط خطير لتنظيم
الخميس ٢٤ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٦:١٩ بتوقيت غرينتش

أصدر حزب الله بيانا اشاد فيه بالانجاز الذي حققته قوى الامن الداخلي وفرع المعلومات في احباط مخطط لتنظيم داعش الوهابي لإستهداف مناطق سطنية في لبنان.

العالم - لبنان

وجاء في البيان :"يشيد حزب الله بالإنجاز الهام الذي حققته قوى الأمن الداخلي وفرع ‏المعلومات والمتمثل بإحباط مخطط خطير لتنظيم "داعش" الوهابي الإرهابي ‏ضد لبنان واللبنانيين وضد أهلنا الشرفاء في الضاحية الجنوبية، يضاف ‏إلى الإنجاز النوعي بكشف شبكات أمنية تعمل لمصلحة العدو الصهيوني ‏والتجسس على المقاومة ومواقعها وعناصر قوتها".‏

وتابع البيان:"إننا إزاء هذه المخاطر المتنوعة التي تهدد لبنان وشعبه ومناعته الداخلية، ‏ندعو إلى اليقظة والتنبه ومواصلة الجهود الممتازة ورفع ‏مستوى ‏الجهوزية والتنسيق بين جميع الأجهزة المعنية وعدم ‏السماح ‏للعدو من ‏الإستفادة من أيّ ثغرة محتملة في ظلّ ‏الأوضاع الإقتصادية ‏والإجتماعية ‏الراهنة".

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