هذه أبرز محاور مكالمة هاتفية بين الرئيسين الايراني والروسي

العالم- ايران

واكد رئيسي لبوتين أن توسع حلف الناتو شرقا هو عامل توتر وتهديد جدي لأمن الدول المستقلة.

وأعرب رئيسي عن أمله بان ما يحدث يعود بالفائدة على دول المنطقة.

من جهة أخرى،أشار رئيسي الى أن طهران تسعى لاتفاق قوي ودائم في فيينا وليس لاتفاق هش، مؤكدا ضرورة وجود ضمانات أمريكية ورفع العقوبات للتوصل لاتفاق في فيينا.

من جانبه قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لرئيسي أن ما يجري في أوكرانيا هو نتيجة نقض الغرب للمعاهدات الأمنية مع روسيا والمساعي الغربية لزعزعة أمن بلاده.

وإشار بوتين إلى تعاون إيران النشط مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مشددا على ضرورة استمرار المشاورات بين الجانبين بشأن المفاوضات النووية.