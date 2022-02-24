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قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
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مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
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بايدن: لدى بوتين طموحات تتعدى اوكرانيا
بايدن: سنتحد ونفرض تكلفة باهضة على روسيا
بايدن: العقوبات على البنوك الروسيا ستكون اقوى من سويفت
بايدن: بوتين اعتدى على المبادئ التي تؤسس للسلام العالمي
بايدن: البروباغاندا الروسية ستخفي الحقيقة
بايدن: اميركا تقارع المتنمرين واحذر من اننا جاهزون لتعزيز دفاعاتنا السيبرانية
بايدن : افوض تعزيز القوات الاميركية لتصل الى المانيا
بايدن : الناتو موحد وهو عازم على تعزيز هذه الوحدة
بايدن : قواتنا لن تذهب الى اوروبا لتقاتل في اوكرانيا
بايدن : غدا الناتو سيجتمع ونلم 30 دولة حليفة
بايدن : حذرنا قبل اسابيع بان روسيا ستهاجم اوكرانيا
الخميس ٢٤ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٦:٤٨ بتوقيت غرينتش
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