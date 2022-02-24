نفود اموال برنامج الأغذية العالمي وتحذيرات من مجاعة في اليمن

العالم - اليمن

وقال المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي ديفيد بيزلي في مقابلة مع "أسوشيتدبرس"، إن اليمن "في وضع سيئ للغاية". وأضاف: "نقوم بإطعام 13 مليون شخص في بلد يبلغ عدد سكانه 30 مليون نسمة، وأموالنا نفدت".

ولفت إلى أن 285 مليون شخص حول العالم يواجهون الآن خطر المجاعة، ما يجعل تلبية احتياجات اليمن أكثر صعوبة.

وقال برنامج الأغذية التابع للأمم المتحدة، إن حوالي 811 مليون شخص ليس لديهم ما يكفي من الغذاء في جميع أنحاء العالم، وتشير التقديرات إلى أن 45 مليون شخص في 43 دولة معرضون لخطر المجاعة.