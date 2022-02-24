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مالي تسلم موريتانيا مواطنين اعتقلتهما بشبهة "الإرهاب"

مالي تسلم موريتانيا مواطنين اعتقلتهما بشبهة
الخميس ٢٤ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٧:٠٧ بتوقيت غرينتش

سلم الجيش المالي للسفارة الموريتانية في العاصمة باماكو، مواطنين موريتانيين، بعد اعتقالهما في عملية للجيش في عدة ولايات.

العالم-افريقيا

وقال الجيش في بيان، إن المعتقلين الموريتانيين مشتبه بهما في عمليات إرهابية نفذتها جماعات إسلامية مسلحة، مضيفا أنه حقق معهما وسلمهما للسفارة، حسب الجيش.

وأوضح الجيش أنه "لاحق جماعات مسلحة إرهابية منذ السادس عشر من الشهر الجاري، وأسفرت هذه الملاحقات، عن مقتل 19 إرهابيا من ضمنهم حسن سانغاري المسؤول عن الهجوم ضد كتيبة من الجيش المالي قبل عامين".

وأوقف الجيش خمسة عشر شخصا، من بينهم الموريتانيان، وأكد حجز عشرات الدراجات النارية وتفجير عبوات ناسفة.

وفي تعليق للحكومة الموريتانية على الحادثة، قالت، إن "الاعتقال صحيح والمواطنين الآن لدى السفارة الموريتانية في باماكو".

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