الغنوشي يدعو سلطات بلاده للاهتمام بالجالية التونسية بأوكرانيا

العالم-تونس

جاء ذلك في بيان للغنوشي باسم رئاسة مجلس نواب الشعب، نشره على صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"، على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

ودعت رئاسة البرلمان "وزارة الخارجية التونسية لإعطاء الأولوية والاهتمام الكاملين للجالية والطلبة التونسيين هناك، وما يقتضيه ذلك من إحاطة معنوية ومادية".

وقالت إنها "تتابع تطورات الأحداث في أوكرانيا و انعكاساتها على الجالية التونسية هناك وفي مقدمتهم بناتنا وأبناؤنا الطلبة".

وأكدت "ضرورة وضع خطة متكاملة لإمكانية إجلاء المواطنين التونسيين متى اقتضت الحاجة ذلك".

وأهابت رئاسة المجلس "بكل القوى الحية من منظمات ومجتمع مدنى تونسي، وشخصيات وطنية تقديم يد العون للدولة التونسية، والتكاتف والتعاون من أجل تحقيق هذه الأهداف التي تخدم أبناء شعبنا في أوكرانيا."

جدير بالذكر أن الخارجية التونسية، كانت قد دعت، الأحد، رعاياها في أوكرانيا إلى مغادرة المناطق التي تشهد توترا ملحوظا "ضمانا لسلامتهم".

والأحد أفاد رئيس جمعية الجالية التونسية في أوكرانيا، طارق العلوي، بأن أكثر من 1500 تونسي يقيمون في البلد، ويتركزون في 4 مدن، هي: أوديسا على البحر الأسود، ودنبرو، وخاركوف على الحدود مع روسيا، ونسبة ضئيلة بالعاصمة كييف.

وأردف أن "عديد التونسيين المقيمين بأوكرانيا يطالبون بإجلائهم، لا سيما الطلبة بالجامعات هناك".