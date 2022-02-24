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رويترز: مسؤول دفاعي أمريكي كبير يقول إن الولايات المتحدة سترسل سبعة آلاف جندي إلى ألمانيا للمساعدة في طمأنة حلفاء حلف شمال الأطلسي

الخميس ٢٤ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٧:٣٥ بتوقيت غرينتش

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