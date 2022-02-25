مسؤول هندي: ملتزمون بتعهدنا تجاه ميناء جابهار

العالم - ايران

وقال جلوتا في تصريح خلال لقائه الخميس مسؤول ادارة منظمة منطقة جابهار الحرة: انني اريد خلال هذه الزيارة ايصال هذه الرسالة وهي اننا ملتزمون بتعهدنا تجاه ميناء جابهار وسنواصل هذا الالتزام.

واضاف: اننا ناخذ بنظر الاعتبار التعاون طويل الامد والمستديم مع منطقة جابهار الحرة ويمكننا تحقيق اقتصاد ناهض عبر المزيد من التعامل والتعاون.

وقال جلوتا: انه وبسبب الظروف الحاصلة وادارة " IPGL" لم تتمكن موانئنا من بذل المزيد من الاهتمام بانشطة جابهار الا ان الحكومة المركزية في الهند تنظر الى جابهار كاحد الموانئ الرئيسية للترانزيت وورشة لتبادل السلع مع ايران و "سي آي اس" ودول القوقاز.