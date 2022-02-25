المستوطنون يستولون على عقار جديد في القدس المحتلة

العالم-فلسطين

وقالت مصادر محلية إنهم تفاجؤوا صباح اليوم بالمستوطنين يدخلون المبنى الذي يملكه المواطن إبراهيم عواد من الباب الرئيس، ويستولون عليه بعد تسريبه.

وِأشارت إلى أنه المبنى الثاني الذي يسرب للمستوطنين من عائلة عواد عن طريق وسطاء؛ إذ سرب قبل نحو شهرين ونصف مبنى آخر بجواره للعائلة نفسها.

وبينت أنَّ المبنى يتكون من طابقين ويضم 5 شقق سكنية، وموجود بموقع مرتفع، ويكشف جميع أحياء بلدة سلوان، ومقابل الجهة الجنوبية من المسجد الأقصى المبارك.

وأشارت المصادر إلى أنه سبق أن تسلم صاحبه قرارًا بهدمه بدعوى البناء دون ترخيص وفق قوانين بلدية الاحتلال، لكن هذا القانون لا يطبق على المستوطنين.

ويوجد في أحياء بلدة سلوان جنوبي الأقصى عشرات البؤر الاستيطانية التي سربت لجمعيتي "العاد" و"عطيرت كوهانيم" الاستيطانيتين.