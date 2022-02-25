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السودان : حقيقة اعتقال رئيس المكتب التنفيذي للتجمّع الاتّحادي

السودان : حقيقة اعتقال رئيس المكتب التنفيذي للتجمّع الاتّحادي
الجمعة ٢٥ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٥:٣٢ بتوقيت غرينتش

أعلن حزب التجمّع الاتحادي، الخميس، عن أنّ رئيس المكتب التنفيذي للتجمّع الاتّحادي بابكر فيصل، يمارس عمله السياسي على مرأى ومسمع من الجميع.

العالم _ افريقيا

وأضاف” تابعنا انتشارًا مكثفًا بوسائل إعلامية متعدّدة لخبر يزعم سعي النيابة العامة للقبض على بابكر فيصل رئيس المكتب التنفيذي للتجمّع الإتحادي، بعد أنّ أخفى نفسه ويطالب الجمهور بالإرشاد عنه”.

وقال التجمّع في بيانٍ صادرٍ، إنّ بابكر فيصل مستقرُ بمنزله ويتابع نشاطه السياسي من دار التجمع الإتحادي ويقابل كل الوفود الرسمية والشعبية تحت سمع وبصر كل السلطات في الدولة.

وأردف” أن تصويره بالهارب هي أمانيهم التي لن ينالوها يومًا”.

وأشار التجمّع إلى أنّ من يقف وراء الحملة الموجهة هم الانقلابيين والإسلاميين وفلول النظام البائد تجاه التجمّع الاتحادي.

وأكمل” التجمّع الاتحادي لن تثنيه مثل هذه الحملات مدفوعة القيمة عن موقفه الثابت من الانقلاب وتوجهه الصارم لاستعادة مسار الانتقال الديمقراطي عبر الدولة المدنية الكاملة غير المنقوصة”.

وأوضح التجمّع أنّ التحديّ الأكبر، هو التصديّ القويّ للآلة الإعلامية للانقلابيين، لمحاولتهم بثّ الإشاعات وتقسيم قوى الثورة، ليتسنى لهم تعزيز سلطتهم والاستمرار في ذات المسار المدمر الذي اختاروه للبلاد.

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