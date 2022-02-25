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الاستخبارات الأمريكية تعتقد أن كييف ستسقط خلال 96 ساعة

الاستخبارات الأمريكية تعتقد أن كييف ستسقط خلال 96 ساعة
الجمعة ٢٥ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٦:٢١ بتوقيت غرينتش

ستتمكن العاصمة الأوكرانية كييف في الوضع الحالي من الصمود لمدة لا تزيد عن أربعة أيام، وفقًا لمجلة "نيوزويك".

العالم - أوروبا

وبحسب تقارير إعلامية، فإن مثل هذه التوقعات جاءت من قبل ضباط المخابرات الأمريكية. إنهم على يقين من أن المدينة ستسقط في غضون 96 ساعة القادمة. كما يوضح المنشور، نقلاً عن مصادر مقربة من السلطات الأوكرانية، تتفق كييف مع الموقف المعبر عنه في الولايات المتحدة.

وقال ضابط مخابرات أمريكي كبير سابق للصحفيين: "بعد انتهاء القصف الجوي والمدفعي وبداية الحرب البرية أعتقد أن كييف ستسقط في غضون أيام قليلة". "قد يصمد الجيش لفترة أطول قليلاً، لكنه لن يدوم طويلاً"، حسبما نقل موقع "بوليت روس" عن المجلة.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، صباح الخميس، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، لافتا إلى أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية.

وشدد بوتين أن روسيا، بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، تعد الآن واحدة من أقوى دول العالم؛ ولا يجب أن يشك أحد في أن أي اعتداء ضدها ستكون نتيجته دحر المعتدي.

وحذر الرئيس الروسي من أن موسكو سترد، فورا، على أي محاولة من الخارج لعرقلة العملية العسكرية؛ وسوف يؤدي ذلك الرد إلى نتائج لم تواجه أبدا في تاريخ أولئك الذين قد تسول لهم نفسهم التدخل في الأحداث الجارية.

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