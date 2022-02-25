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وزير الداخلية الأوكراني يقول إن قوات بلاده أسقطت طائرة معادية فوق كييف في الساعات الأولى من صباح اليوم ثم اصطدمت بمبنى سكني لتشتعل النيران فيه

الجمعة ٢٥ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٥:٥٢ بتوقيت غرينتش

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