الكويت تدعو لاحترام استقرار وسيادة أوكرانيا

العالم - الكويت

وقال بيان لوزارة الخارجية الكويتية: إن "الكويت إذ تتابع بقلق وأسف بالغين تدهور الأوضاع وارتفاع حدة التوتر في أوكرانيا لتؤكد أهمية الالتزام بالمبادئ الراسخة في القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة التي تحكم العلاقات بين الدول، والقائمة على احترام سيادة الدول وسلامتها الإقليمية ومبادئ حسن الجوار وحل المنازعات بالطرق السلمية".

وشدد البيان على أن "دولة الكويت إذ تؤكد على ضرورة احترام استقلال وسيادة أوكرانيا لتؤكد دعمها الكامل لكافة الجهود الدولية الرامية إلى التهدئة وخفض التصعيد، وضبط النفس، وتسوية الخلافات الدولية بالوسائل السلمية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين وضمان سلامتهم".

وأعلن فجر الأمس الخميس قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنه أمر بعملية عسكرية خاصة دعماً للانفصاليين في إقليم دونباس شرقي أكرانيا، فيما أعلن البرلمان الأوكراني حالة الحرب رسمياً.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها أخرجت 74 هدفاً أرضياً، من ضمنها 11 مطاراً وقاعدة جوية، عن الخدمة في أوكرانيا.

ولفتت الدفاع الروسية إلى أنه تم بواسطة الأسلحة عالية الدقة للقوات المسلحة الروسية فقط تعطيل البنية التحتية العسكرية ومنشآت الدفاع الجوي والطيران والمطارات العسكرية في أوكرانيا.

وأضافت الوزارة أن قوات دونيتسك الشعبية تقدمت نحو فولنوفاكا حتى ثلاثة كيلومترات، وقوات لوغانسك نحو مدينة ستشاستيا، عبر سيفرسكي دونيتس لمسافة 1.5 كم.