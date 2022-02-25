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تركيا تؤكد طلب أوكرانيا من أنقرة تقييد حركة السفن العسكرية الروسية في المضائق

تركيا تؤكد طلب أوكرانيا من أنقرة تقييد حركة السفن العسكرية الروسية في المضائق
الجمعة ٢٥ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٦:١١ بتوقيت غرينتش

أكدت وزارة الخارجية التركية توجه كييف بطلب رسمي إلى أنقرة لتقييد حركة السفن العسكرية الروسية عير مضيقي البوسفور والدردنيل.

العالم - تركيا

وطالبت الحكومة الأوكرانية تركيا بإغلاق مضيقي البوسفور والدردنيل أمام السفن الروسية، على خلفية شن موسكو عملية عسكرية في أوكرانيا.

وذكر السفير الأوكراني لدى أنقرة، فاسيلي بودنار، على حساب السفارة في "تويتر": "أتوجه إلى الإدارة التركية بطلب مساعدة أوكرانيا. نطالب بإغلاق الدردنيل، ونريد فرض عقوبات على الجانب الروسي وتجميد أصول الروس هنا".

وكان بودنار قال مؤخرا في حوار مع وكالة "رويترز" أن أوكرانيا في حال تعرضها للغزو من قبل روسيا ستتوجه إلى تركيا بطلب إغلاق البوسفور والدردنيل أمام السفن الروسية.

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