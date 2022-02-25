وزير خارجية قطر يتصل بنظيريه الأوكراني والروسي

العالم - قطر

جاء ذلك خلال اتصالين هاتفيين أجراهما وزير خارجية قطر مع نظيريه الروسي والأوكراني، أمس الخميس، وفق بيان للخارجية القطرية.

وحسب البيان، عبّر وزير خارجية قطر، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، خلال الاتصالين، "عن قلق دولة قطر جرّاء هذا التصعيد وتداعياته".

وحثّ وزير خارجية قطر جميع الأطراف على "ضبط النفس وحل الخلاف عبر الحوار البناء والطرق الدبلوماسية وتسوية المنازعات الدولية بالوسائل السلمية".

كما حث على "عدم اتخاذ ما من شأنه أن يؤدي إلى مزيد من التصعيد"، مشدداً "على ضرورة ضمان سلامة المدنيين واعتبار ذلك أولوية قصوى".

وأكد "موقف دولة قطر وحرصها على ميثاق الأمم المتحدة والمبادئ الراسخة للقانون الدولي، بما فيها الالتزامات بموجب الميثاق بتسوية المنازعات الدولية بالوسائل السلمية، والامتناع عن التهديد باستخدام القوة أو استخدامها، والالتزام بسيادة واستقلال الدول وسلامتها الإقليمية".

وفي وقت سابق من يوم الخميس، تلقّى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اتصالاً هاتفياً من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وذلك بعد ساعات من بدء عملية عسكرية روسية في أوكرانيا.

ووفق وكالة الأنباء القطرية، أطلع الرئيس الأوكراني أمير قطر على آخر المستجدات على الساحة الأوكرانية، وهو أول رئيس عربي يهاتفه زيلينسكي بعد بدء العملية الروسية.

ودعا أمير قطر "جميع الأطراف إلى ضبط النفس وحل الخلاف عبر الحوار البناء والطرق الدبلوماسية، وتسوية المنازعات الدولية بالوسائل السلمية، وعدم اتخاذ ما من شأنه أن يؤدي إلى مزيد من التصعيد".

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها أخرجت 74 هدفاً أرضياً، من ضمنها 11 مطاراً وقاعدة جوية، عن الخدمة في أوكرانيا.

ولفتت الدفاع الروسية إلى أنه تم بواسطة الأسلحة عالية الدقة للقوات المسلحة الروسية فقط تعطيل البنية التحتية العسكرية ومنشآت الدفاع الجوي والطيران والمطارات العسكرية في أوكرانيا.