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زلزال بقوة 6.2 درجات يضرب جزيرة سومطرة الأندونيسية

زلزال بقوة 6.2 درجات يضرب جزيرة سومطرة الأندونيسية
الجمعة ٢٥ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٦:٢١ بتوقيت غرينتش

ضرب زلزال صباح اليوم الجمعة، قوته 6.2 درجة، جزيرة سومطرة الإندونيسية.

العالم - أسيا والباسفيك

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، إن الزلزال ضرب شمال الجزيرة على عمق 12 كيلومترا، على بعد حوالي 70 كيلومترا من بلدة بوكيتنجي في مقاطعة سومطرة الغربية، حسب "AFP".

ولم يصدر أي تحذير من حدوث موجات مد عاتية (تسونامي)، ولم ترد تقارير فورية عن وقوع أضرار جسيمة، لكن السكان في مقاطعات رياو وشمال سومطرة المجاورة وفي مناطق بعيدة مثل ماليزيا وسنغافورة شعروا به.

وقال السكان، إن الزلزال جاء بعد دقائق، من زلزال أقل عنفا سجلته هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية بقوة 5.0 على مقياس ريختر.

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