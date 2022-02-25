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ترکیا
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باکستان
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
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فی البیت الابیض
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الرئيس الأوكراني يطلب مساعدات دفاعية من دول شرق أوروبا الأعضاء في حلف الناتو ويقول يجب علينا أن ندفع روسيا للجلوس إلى طاولة المفاوضات
نائبة وزير الدفاع الأوكراني تحذر من أن القوات الروسية ستدخل مناطق على مشارف العاصمة كييف اليوم الجمعة
اطلاق صافرات الانذار من غارات جوية في العاصمة الاوكرانية كييف والسلطات تحث السكان على التوجه إلى أقرب ملاجئ
مقتل شخصين على الاقل في الزلزال الذي ضرب شمال جزيرة سومطرة في إندونيسيا بقوة 6,2 درجات وشعر به سكان ماليزيا وسنغافورة
نائب وزير الدفاع الاوكراني: وحدات الجيش الأوكراني تدافع عن مواقع على أربع جبهات رغم قلة عددها
الرئيس الأوكراني يقول إن القوات الروسية تستهدف مناطق مدنية أيضا
الرئيس زيلينسكي: القوات الأوكرانية "تفعل ما بوسعها" للدفاع عن البلاد
مستشار للحكومة الأوكرانية: اليوم سيكون أصعب يوم والخطة الروسية هي استخدام الدبابات لاقتحام كييف
الخارجية التركية تؤكد توجيه أوكرانيا طلبا الى أنقرة لتقييد حركة السفن العسكرية الروسية في مضيقي البوسفور والدردنيل
وزير الداخلية الأوكراني يقول إن قوات بلاده أسقطت طائرة معادية فوق كييف في الساعات الأولى من صباح اليوم ثم اصطدمت بمبنى سكني لتشتعل النيران فيه
اطلاق صافرات الانذار من غارات جوية في العاصمة الاوكرانية كييف والسلطات تحث السكان على التوجه إلى أقرب ملاجئ
الجمعة ٢٥ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٦:٤٤ بتوقيت غرينتش
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