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جاويش أوغلو: سيكون لروسيا الحق في المرور عبر المضائق التركية حتى لو تم إغلاقها

جاويش أوغلو: سيكون لروسيا الحق في المرور عبر المضائق التركية حتى لو تم إغلاقها
الجمعة ٢٥ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٦:٥١ بتوقيت غرينتش

أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، اليوم الجمعة، أن تركيا قد تغلق مضيق البوسفور والدردنيل أمام مرور السفن الحربية، ولكن حتى في هذه الحالة، سيكون لروسيا الحق في استخدامها لإعادة الأسطول إلى القاعدة.

العالم - تركيا

ونقلت صحيفة "حريت" عن الوزير: "لقد طلبت أوكرانيا رسميًا إلينا [إغلاق المضيق أمام مرور السفن الحربية الروسية]. وأحكام اتفاقية مونترو واضحة ودقيقة للغاية. وحتى اليوم، لم تتردد تركيا في الامتثال لاتفاقية مونترو. الحرب التي لا تكون تركيا طرفا فيها يمكن اتخاذ إجراءات ضد الدول المشاركة فيها. يمكن لتركيا تقييد مرور السفن الحربية عبر المضائق. ومع ذلك، تنص اتفاقية مونترو أيضًا على أن سفن الدول المشاركة في الحرب يمكنها العودة إلى قواعدها".

وطالبت الحكومة الأوكرانية، يوم أمس الخميس، تركيا بإغلاق مضيقي البوسفور والدردنيل والمجال الجوي أمام روسيا، على خلفية شن موسكو عملية عسكرية في أوكرانيا.

وأعلن السفير الأوكراني لدى أنقرة، فاسيلي بودنار، في تصريح صحفي أمام سفارة كييف بأنقرة، قائلا: "أتوجه إلى الإدارة التركية بطلب مساعدة أوكرانيا. نطالب بإغلاق الدردنيل، ونريد فرض عقوبات على الجانب الروسي وتجميد أصول الروس هنا".

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، صباح الخميس، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، لافتا إلى أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية.

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