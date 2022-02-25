شاهد.. روسيا ليست دولة عربية كي تستجدي القرار من العدو

العالم - خاص بالعالم

وقال سمير أيوب في حديث لبرنامج مع الحدث علی شاشة قناة العالم الاخبارية ان سياسة روسيا القديمة مع الولايات المتحدة والناتو في التفاوض والانتظار أثبتت فشلها، فهي تشبه سياسات الدول العربية التي تتفاوض مع الكيان الصهيوني علی أمل ان يقدم لها أي تنازلات.

وأوضح سمير أيوب ان العملية العسكرية التي انتهجتها روسيا، أصبحت موازية للتفاوض أو أي اتفاقيات قادمة مع الولايات المتحدة ولكن باستعراض قوتها وتوجيه رسالة حاسمة بأن روسيا لايمكن ان تسكت منذ اليوم، بل يمكن ان تتدخل عسكرياً بأي مجالات اخری، ضد تمدد الناتو الذي يشكل خطراً كبيراً علی وحدة روسيا وكيانها كدولة مستقلة.

ورأی الخبير بالشؤون الروسية ان المطالب الروسية لاتتعلق بتغيير الاشخاص بل تتعلق بتغيير نهج اوكرانيا وطريقة تفكيرها السياسي، فلايمكن لروسيا ان تكون اوكرانيا التي كانت سابقاً خط دفاع عن الاتحاد السوفيتي ان تصبح قاعدة عسكرية للتجسس أو المراقبة ضدها.

وأكد ان روسيا تريد ان تقنع القيادة الاوكرانية ومن ورائها الولايات المتحدة الاميركية بأنه لامجال لضم اوكرانيا او جورجيا أو أي جمهورية سوفيتية الی حلف الناتو.