الجمعة ٢٥ فبراير ٢٠٢٢
٠٧:٠٥ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد.. روسيا ليست دولة عربية كي تستجدي القرار من العدو

الجمعة ٢٥ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٧:٠٥ بتوقيت غرينتش

أكد الخبير بالشؤون الروسية سمير أيوب، ان روسيا ليست دولة عربية تستجدي امتيازات من "اسرائيل"، كي تنتظر ما يقرر لها الناتو أو الولايات المتحدة.

العالم - خاص بالعالم

وقال سمير أيوب في حديث لبرنامج مع الحدث علی شاشة قناة العالم الاخبارية ان سياسة روسيا القديمة مع الولايات المتحدة والناتو في التفاوض والانتظار أثبتت فشلها، فهي تشبه سياسات الدول العربية التي تتفاوض مع الكيان الصهيوني علی أمل ان يقدم لها أي تنازلات.

وأوضح سمير أيوب ان العملية العسكرية التي انتهجتها روسيا، أصبحت موازية للتفاوض أو أي اتفاقيات قادمة مع الولايات المتحدة ولكن باستعراض قوتها وتوجيه رسالة حاسمة بأن روسيا لايمكن ان تسكت منذ اليوم، بل يمكن ان تتدخل عسكرياً بأي مجالات اخری، ضد تمدد الناتو الذي يشكل خطراً كبيراً علی وحدة روسيا وكيانها كدولة مستقلة.

ورأی الخبير بالشؤون الروسية ان المطالب الروسية لاتتعلق بتغيير الاشخاص بل تتعلق بتغيير نهج اوكرانيا وطريقة تفكيرها السياسي، فلايمكن لروسيا ان تكون اوكرانيا التي كانت سابقاً خط دفاع عن الاتحاد السوفيتي ان تصبح قاعدة عسكرية للتجسس أو المراقبة ضدها.

وأكد ان روسيا تريد ان تقنع القيادة الاوكرانية ومن ورائها الولايات المتحدة الاميركية بأنه لامجال لضم اوكرانيا او جورجيا أو أي جمهورية سوفيتية الی حلف الناتو.

روابط ذات صلة

الاتحاد الأوروبي يعلن عن عقوبات جديدة تستهدف صناعة تكرير النفط الروسية

وزير خارجية قطر يتصل بنظيريه الأوكراني والروسي

'أكسيوس': مشروع قرار للكونغرس يدعو لاستبعاد روسيا من مجلس الأمن

زيلينسكي يحدد هدف روسيا رقم 1 في أوكرانيا

لقاء أمني رباعي بين روسيا والعراق وسوريا وإيران في بغداد

الكرملين يضع شرطا لمحادثات بين بوتين وزيلينسكي

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد.. روسيا ليست دولة عربية كي تستجدي القرار من العدو

"فجر الشهداء".. الآلاف يؤمون الأقصى ومساجد غزة والضفة

جاويش أوغلو: سيكون لروسيا الحق في المرور عبر المضائق التركية حتى لو تم إغلاقها

الاتحاد الأوروبي يعلن عن عقوبات جديدة تستهدف صناعة تكرير النفط الروسية

وزير خارجية قطر يتصل بنظيريه الأوكراني والروسي

مستوطنون يهاجمون منازل المواطنين غرب سلفيت والاحتلال يعتدي على شابين