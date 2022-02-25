المديرة السابقة لخطوط التونسية تؤسس حزبا جديدا

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وأكّدت أنّ حزبها يضم كفاءات شبابية من المجتمع المدني وشخصيات اقتصادية، ومن بين الوجوه المعروفة التي انضّمت لحزب “الجمهورية الثالثة” النائب السابق بالبرلمان عن حزب “الوطني الحر” توفيق الجملي والنائب عن حزب “نداء تونس” أسماء أبو الهناء.

وألفة الحامدي من مواليد عام 1990 بولاية قفصة وهي متحصلة على ماجستير في إدارة المشاريع الكبرى من جامعة تكساس في أوستن بالولايات المتحدة الأمريكية وخبيرة دولية في إدارة المشاريع الكبرى.

وسبق لألفة الحامدي أن تولت إدارة شركة الخطوط التونسية في سنة 2021، إلاّ أنّه تمت إقالتها بعد أقل من شهرين.