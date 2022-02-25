الجمعة ٢٥ فبراير ٢٠٢٢
٠٨:٤٩ GMT
فارسی
البث المباشر

المديرة السابقة لخطوط التونسية تؤسس حزبا جديدا

المديرة السابقة لخطوط التونسية تؤسس حزبا جديدا
الجمعة ٢٥ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٨:١٩ بتوقيت غرينتش

أعلنت الرئيسة المديرة العامة السابقة لشركة الخطوط التونسية، ألفة الحامدي، خلال مؤتمر صحافي اليوم الخميس عن تأسيس حزب سياسي جديد يحمل اسم “الجمهورية الثالثة”.

العالم _ افريقيا

وأكّدت أنّ حزبها يضم كفاءات شبابية من المجتمع المدني وشخصيات اقتصادية، ومن بين الوجوه المعروفة التي انضّمت لحزب “الجمهورية الثالثة” النائب السابق بالبرلمان عن حزب “الوطني الحر” توفيق الجملي والنائب عن حزب “نداء تونس” أسماء أبو الهناء.

وألفة الحامدي من مواليد عام 1990 بولاية قفصة وهي متحصلة على ماجستير في إدارة المشاريع الكبرى من جامعة تكساس في أوستن بالولايات المتحدة الأمريكية وخبيرة دولية في إدارة المشاريع الكبرى.

وسبق لألفة الحامدي أن تولت إدارة شركة الخطوط التونسية في سنة 2021، إلاّ أنّه تمت إقالتها بعد أقل من شهرين.

روابط ذات صلة

حركة النهضة واتحاد الشغل يدعوان إلى "إنقاذ" تونس

شاهد..وقفة احتجاجية للقضاة التونسيين فما هي مطالبهم؟

استعدادات لإجلاء تونسيين عالقين في اوكرانيا

أزمة في تونس بسبب نقص مواد غذائية وأدوية وتأخير في الرواتب

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

روسيا تعلن تعطيل 118 منشأة عسكرية أوكرانية

الرحلات الجوية مستمرة بين ايران وروسيا

القوات اليمنية:اسقاط طائرة مسيرة في محافظة مأرب

فرنسا: لا أحد في أوروبا يريد محاربة روسيا

ألمانيا تعتزم إرسال قوات مشاة وأنظمة دفاع جوي وسفن حربية إلى الناتو

ايران تتابع أوضاع طلبتها في أوكرانيا