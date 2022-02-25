وزير سوري: الباب مفتوح أمام السوريين في أوكرانيا للعودة إلى وطنهم

العالم-سوريا

وادلى الوزير السوري بهذا التصريح في مؤتمر صحفي عقده هنا قائلا أن الحكومة السورية تسعى للتخفيف من حدة الأزمة حيث تم وضع خطة لـ"إدارة الأوضاع الاقتصادية والمعيشية" في ظل تطورات الأزمة الأوكرانية، مؤكدا أنه لا توجد نية لرفع أسعار المواد المدعومة حالياً.

وبين الخليل أن الاقتصاد السوري "ليس بمنأى عن آثار الأزمات العالمية" لافتا إلى ان الأزمة الأوكرانية "ستترك آثارها على اقتصادات العالم".

كما ألقى الوزير باللوم في نقص المخزونات الأساسية وضرورة استيرادها من الدول الأخرى بسبب سيطرة القوات الأمريكية على مناطق سورية غنية بالموارد في شمال وشرق البلاد.

إلى ذلك، أعرب عدد من السوريين من مختلف الشرائح الاجتماعية عن تخوفهم وقلقهم من تأثير الأزمة الأوكرانية سلبا على حياتهم المعيشية.

وعبر عدد من المواطنين السوريين عن قلقهم من نشوب أزمات جديدة في سوريا من شأنها أن تزيد من معاناتهم الإنسانية والاقتصادية من خلال ازدياد أسعار السلع الغذائية عالميا بسبب ارتفاع أجور نقلها.

وقد عقد مجلس الوزراء السوري في وقت سابق من يوم الخميس جلسة استثنائية مصغرة أقر خلالها "عدة إجراءات استجابة للتطورات الحاصلة في ملف الأزمة الأوكرانية وانطلاق عملية عسكرية للحليف الروسي (...) ولإدارة التداعيات المحتملة ودراسة سيناريوهات التعامل معها لتفاديها أو تقليل انعكاسها على الوضع الاقتصادي والخدمي في سوريا" حسبما ذكرته وكالة الأنباء الرسمية السورية ((سانا)) .