الجمعة ٢٥ فبراير ٢٠٢٢
٠٨:٥١ GMT
فارسی
البث المباشر

أ ف ب: معارك جارية في شمال العاصمة الأوكرانية كييف

الجمعة ٢٥ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٨:١٤ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

روسيا تعلن تعطيل 118 منشأة عسكرية أوكرانية

الرحلات الجوية مستمرة بين ايران وروسيا

القوات اليمنية:اسقاط طائرة مسيرة في محافظة مأرب

فرنسا: لا أحد في أوروبا يريد محاربة روسيا

ألمانيا تعتزم إرسال قوات مشاة وأنظمة دفاع جوي وسفن حربية إلى الناتو

ايران تتابع أوضاع طلبتها في أوكرانيا