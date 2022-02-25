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وزارة الدفاع الروسية تقول إن قواتها سيطرت على جزيرة زميني في البحر الأسود حيث استسلم 82 جنديا أوكرانيا لها

الجمعة ٢٥ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٨:٤٦ بتوقيت غرينتش

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