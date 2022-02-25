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هبوط أسعار الغاز في أوروبا مع زيادة الإمدادات من روسيا

هبوط أسعار الغاز في أوروبا مع زيادة الإمدادات من روسيا
الجمعة ٢٥ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٩:٢٢ بتوقيت غرينتش

انخفضت أسعار الغاز في أوروبا، خلال تعاملات اليوم الجمعة، بنحو 22% بعد أن سجلت الأسعار أمس مستوى الذروة في نحو شهرين.

العالم - روسيا

وانخفضت أسعار العقود الآجلة للغاز في أوروبا، في مستهل تداولات اليوم الجمعة، بنسبة 21% إلى 1230 دولارا لكل ألف متر مكعب.

وكانت أسعار العقود الآجلة للغاز قد قفزت أمس بنسبة 61.5% إلى 1650 دولارا لكل ألف متر مكعب، وذلك للمرة الأولى منذ 23 ديسمبر الماضي.

وجاء التراجع بعد أن أظهرت بيانات أن إمدادات الغاز الطبيعي من روسيا إلى أوروبا عبر أوكرانيا قد ارتفعت.

ووفقا لبيانات شركة "مشغل GTS لأوكرانيا" فقد ارتفعت طلبات عبور (ترانزيت) الغاز الطبيعي من روسيا عبر أراضي أوكرانيا إلى أوروبا الجمعة بنسبة 19% مقارنة باليوم السابق ووصلت إلى 100 مليون مليون متر مكعب.

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