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لافروف: الغرب يتستر على نظام كييف ويغض الطرف عن جرائم الحرب ضد المدنيين

الجمعة ٢٥ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٩:٣٤ بتوقيت غرينتش

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