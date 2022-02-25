الأمم المتحدة تفرج عن عشرين مليون دولار كمساعدات إنسانية لأوكرانيا

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وبحسب "أ ف ب" قال غوتيريش خلال اجتماع إن "الأمم المتحدة تكثف عملياتها الإنسانية في أوكرانيا وحولها وسنخصص على الفور عشرين مليون دولار من صندوقنا لمواجهة الأزمات من أجل تلبية الاحتياجات العاجلة"، مؤكدا أنه سيتم توزيع هذه المساعدات "بطريقة محايدة وغير منحازة".

وأضاف: "نحن نساعد الأشخاص الذين يحتاجون إليها بغض النظر عمن هم أو عن مكان وجودهم".

بدوره، قال رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس: "نحن شريك طويل الأمد لأوكرانيا ونقف مع شعبها في هذا الوقت الحرج"، مؤكدا أن الهيئة المالية الدولية تنسق مع صندوق النقد الدولي "لتقييم كلفة" التأثير الاجتماعي والاقتصادي للهجوم.

وأعلن "أننا على استعداد لتقديم دعم فوري لأوكرانيا ونعد خيارات لمثل هذا الدعم بما في ذلك تمويل سريع الصرف".