وزير الخارجية الايراني يبحث نقل الايرانيين من أوكرانيا مع نظيره المجري

العالم - ايران

وفيما أعرب أمير عبد اللهيان عن قلقه من اجراءات حلف الناتو التي أدت الى اثارة الأزمة في مناطق شرق أوروبا، أكد دعمه لحل الأزمة الأوكرانية عبر السبل السلمية.

ودعا أمير عبد اللهيان الى تقديم تسهيلات انسانية لنقل الايرانيين المقيمين في أوكرانيا الى بلادهم عبر الأراضي المجرية، مشيرا الى أن الايرانيين المقيمين في المجر سواء الطلاب او عوائل الدبلوماسيين الايرانيين أو عموم المقيمين الايرانيين في هذا البلد يريدون الانتقال الى بولندا والمجر ومن هناك الى بلادهم، مثمنا تعاون المجر في هذا الصدد.

من جانبه عبّر الوزير المجري عن قلقه العميق من بدئ العملية العسكرية في أوكرانيا داعيا الى ضرورة استخدام السبل السياسية والدبلوماسية لحلها واحتوار الأزمة في أسرع وقت ممكن.

وأكد وزير الخارجية المجري أن بلاده لن تدخر جهدا لتسهيل نقل الايرانيين الى بلادهم وانها ستسمح بدخولهم المجر من دون تأشيرة دخول.