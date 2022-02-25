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لافروف: نحن عرضنا على النظام الاوكراني الضمانات الامنية في ديسمبر العام الماضي لكنه لم يرغب بذلك

الجمعة ٢٥ فبراير ٢٠٢٢ - ١٠:٠٩ بتوقيت غرينتش

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