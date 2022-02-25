قناة العالم
الجمعة ٢٥ فبراير ٢٠٢٢
١٠:٢٢ GMT
فارسی
كيف تشاهد العالم
كيف تشاهد العالم
البث المباشر
الرئيسية
آخر الأخبار
العالم العربي
إيران
العالم
فیدیو
تقارير
غرافيك
برامج
أقسام أخری
نبض السوشيال
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
ليبيا
لبنان
الأردن
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
عمان
موریتانیا
الکویت
الاحتلال
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم وتكنولوجيا
انجازات دفاعية
مع مرشحي الانتخابات الرئاسية
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
نبض السوشيال
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
صفحة من التاريخ
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
المغاربیة
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم وتكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
وثائقيات
مقالات
الصور
الرئيسية
آخر الأخبار
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
ليبيا
لبنان
الأردن
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
عمان
شرق آسيا
آسيا الوسطي
موریتانیا
الکویت
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
مع مرشحي الانتخابات الرئاسية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
المغاربیة
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم و تكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
أنفوجرافيك
وثائقيات
الصور
نبض السوشيال
لافروف: نحن لا نرى امكانية الاعتراف بالحكومة التي تقوم بالابادة الجماعية ضد شعبها
لافروف: مبادراتنا لضمان الامن في ديسمبر العام الماضي كانت لوقف اطار توسع الناتو
لافروف: الان يكذب الرئيس الاوكراني ويقول انه مستعد لوضع محايد
لافروف: نحن عرضنا على النظام الاوكراني الضمانات الامنية في ديسمبر العام الماضي لكنه لم يرغب بذلك
لافروف: المطلوب من الرئيس الاوكراني تطبيق اتفاقات مينسك
لافروف: اليوم نجري المشاورات وسننظم الندوات والعلاقات مع هاتين الجمهوريتين
لافروف: اكدنا على دعمنا لجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك في سعيهم للاستقلال وحماية حقوقهم
تقارير اعلامية: موظفو وكالة الاستخبارات الاوكرانية يقومون بإتلاف وحرق الوئائق الأمنية امام مبنى الوكالة
وكالات أنباء روسية نقلا عن وزارة الدفاع: روسيا لم توجه ضربات صاروخية لكييف
رئيس برلمان القرم: مستعدون للمساعدة في تشكيل أوكرانيا جديدة
لافروف: الان يكذب الرئيس الاوكراني ويقول انه مستعد لوضع محايد
الجمعة ٢٥ فبراير ٢٠٢٢ - ١٠:٠٩ بتوقيت غرينتش
تصنيف :
عاجل
شاركوا هذا الخبر مع أصدقائكم
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
الاسم:
البرید الالكتروني:
النص:
*
تبقى لديك : (
1000
) حرف
شكرا على تعليقك، نامل بان تستمر بالتواصل معنا
برامج
وثائقيات
أهم الأخبار
العلاقات الإيرانية القطرية وعوامل استقرار منطقة الخليج الفارسي
الخميس ٢٤ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٧:٠٠
أهم الأخبار
قاعدة إسرائيلية بالمهرة والسعودية تشكل مليشيات جديدة
الخميس ٢٤ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٦:٠٥
أهم الأخبار
هدم بيوت الفلسطينيين في الأراضي المحتلة سنة 1948
الخميس ٢٤ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٥:٥٩
أهم الأخبار
هل أشرفت مفاوضات فيينا على نهاياتها؟
الخميس ٢٤ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٥:٢٩
انقلاب الصورة
طائرة المقاومة المسيرة من منظار الاعلام الاسرائيلي
الخميس ٢٤ فبراير ٢٠٢٢ - ١١:٤٥
أهم الأخبار
الحراك الدبلوماسي مع الجوار.. إيران وسياسة الحل عبر الحوار
الأربعاء ٢٣ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٦:٣٤
آخر الأخبار
الأکثر مشاهدة
شاهد.. اوروبا الخاسر الأول من تعليق خط الغاز مع روسيا
لافروف يكشف هدف العملية الروسية في أوكرانيا
وزير الخارجية الايراني يبحث نقل الايرانيين من أوكرانيا مع نظيره المجري
الكشف عن مواضيع لقاء لافروف مع ممثلي دونيتسك ولوغانسك
في ذكرى مجزرة الحرم الابراهيمي ..
حزب لبناني : صراعنا مع العدو الصهيوني لن ينتهي إلا بزوال كيانه الاغتصابي
مكتب الرئيس الأوكراني: جاهزون للتفاوض مع روسيا
مقالات و تحليلات
ما رأيكم.. هل ورطت الولايات المتحدة أوكرانيا؟
هل باتت اوروبا تترنح في مهب رياح بوتين؟
في ظل التلويح بالحرب.. الأزمة الأوكرانية الى أين؟
اشتداد الصراع الفصائلي في ريف حلب: الجولاني يستعدّ للقضم.. بغطاء من أنقرة
'حسان'.. تجاوزت الرادارات المتطورة ولم توقفها 'القبة' و'أباتشي' و'أف 16'
اتصل بنا
من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.
آخر الأخبار
عاجل
الأكثر مشاهدة
البث المباشر
إیران
العراق
البحرین
الیمن
سوریا
فلسطین
السعودية
مصر
منوعات
علوم وتكنولوجيا
العالم الرقمی
فیدیو
مقالات
وثائقيات
تقاریر
خاص بالعالم
أنفوجرافيك
صورة وتعليق
إیران
العراق
البحرین
سوریا
فلسطین
السعودية
الیمن
مصر
تقاریرالمراسلین
اتصل بنا
من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2017 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.