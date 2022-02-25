شاهد.. اوروبا الخاسر الأول من تعليق خط الغاز مع روسيا

العالم - خاص بالعالم

وقال شقير في حديث لقناة العالم ان مشروع خط نوردستريم 2، مشروع حيوي بالنسبة لروسيا وبالنسبة لأوروبا، فقد مر المشروع بمخاض عسير من أجل انشاء هذا الخط.

وأضاف ان الولايات المتحدة حاولت عدة مرات تعطيل هذا المشروع في عهد دونالد ترامب الا ان اوروبا كانت تؤكد علی اتمام المشروع باعتباره مشروعاً اقتصادياً آمناً وسهلاً، لكن ترامب كان يعيب علی اوروبا انها تدعم الاقتصاد الروسي بتأمين 40 بالمئة من غازها عبر هذا المشروع، فيما توجد بدائل لهذا المشروع.

وأوضح شقير ان اوروبا، حاولت عبر فرنسا والمانيا التخلص من القبضة الاميركية المحكمة علی الناتو، ففشل ترامب في فرض رأيه علی أوروبا ازاء مشروع نورد ستريم 2.

وبيّن شقير ان ادارة بايدن استغلت الأزمة الاوكرانية وضربت عصفورين بحجر، فقد ساقت اوروبا نحو ايقاف مشروع نورد ستريم 2، ما سيؤدی الی اضعاف روسيا اقتصادياً في الدرجة الاولی وسيجبر اوروبا بالارتماء في الاحضان الاوروبية اكثر فأكثر ويجردها من استقلال قرارها، فستكون اوروبا الخاسر الاول في هذه المعركة.