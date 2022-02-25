"إسرائيل" تستغلّ الحرب في أوكرانيا لاستجلاب اليهود

العالم-الاحتلال

وأتى البيان فيما تعقد «الخارجية» جلسة خاصة لتقييم الأوضاع في مقرّ الوزارة، بمشاركة وزير خارجية كيان الاحتلال، يائير لبيد. وتزامنت الجلسة مع اتصالات تُجريها الوزارة مع السفارة الإسرائيلية في كييف لتنسيق إجلاء الإسرائيليين.

من جهته، قال السفير الإسرائيلي لدى أوكرانيا، في حديث لموقع «واينت»، إن «السفارة تتعاون مع الخارجية من أجل التحضير لإجلاء الإسرائيليين ويهود من أوكرانيا إلى بولندا».

وقال السفير الإسرائيلي في أوكرانيا، ميخائيل برودسكي: «نحن نستعدّ لاستيعاب الإسرائيليين واليهود في لفوف ونقلهم إلى بولندا، حيث نتوقع في الساعات المقبلة أن تغادر موجة كبيرة من الناس أوكرانيا»، مكرراً دعوته للإسرائيليين «إلى مغادرة أوكرانيا على الفور».

ويأتي ذلك فيما أعلنت حكومة العدو، أمس، عن دعمها «لسلامة أراضي وسيادة أوكرانيا»، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية.

وكما يحدث عادةً مع اندلاع حرب أو أزمة، استغلت سلطات الاحتلال التوتر بين أوكرانيا وروسيا لاستجلاب يهود أوكرانيا، حيث يبلغ تعداد الجالية اليهود هناك قرابة 200 ألف نسمة.

وتقاطع ذلك، مع ما أوردته صحيفة «يسرائيل هيوم»، اليوم، حول أن مختلف الوزارات الحكومية والجيش الإسرائيلي والوكالة اليهودية والهيئات الحكومية الأخرى، تستعد لاستيعاب «موجة هجرة يهودية من أوكرانيا»، ووضعت «خطة طوارئ» مفصّلة بسبب نشوب الحرب هناك.

إلى ذلك، قالت ‏وزيرة الهجرة والاستيعاب الصهيونية، بانينا تامانو شطا: «نحن على استعداد لاستقبال آلاف المهاجرين من أوكرانيا، رغم أننا لم نشهد طلبات على الهجرة في الشهر الماضي، ولكن عندما تهدأ الأسلحة، يمكن أن يتغيّر رأيهم».